Kostic ist Juve-Spieler

Filip Kostic ist bei Eintracht Frankfurt Geschichte. Die Serie A vermeldet den Transfer des Europa League-Helden zu Juventus Turin offiziell. Der serbische Linksaußen kostet mit Boni eine Ablöse von rund 18 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausgang des Pokers um Kostics Dienst schien in den vergangenen Wochen völlig offen. Schon vor einer Weile war Juventus im Gespräch, dann rückte der 29-Jährige bei West Ham United in den Fokus. Nebenher wurden auch der Eintracht immer wieder gute Chancen eingeräumt, ihren Leistungsträger zu halten.

Am Ende machten dann allerdings die Bianconeri ernst und forcierten den Deal innerhalb weniger Tage. Frankfurt verliert einen seiner besten Kaderspieler, der in 171 Pflichtspielen 33 Tore erzielte und starke 64 Vorlagen leistete. Die gefürchteten Kostic-Flanken werden sie in der Mainmetropole schmerzlich vermissen.