Bellingham sagt United ab – Weg frei für den BVB

Im Kampf um Jude Bellingham hat Borussia Dortmund die nächste und vermeintlich letzte große Hürde aus dem Weg geräumt. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, hat der 16-Jährige Manchester United eine Absage erteilt und sich endgültig für einen Wechsel nach Dortmund entschieden.

Die Red Devils ließen in den vergangenen Wochen nichts unversucht, um das Supertalent doch von einem Wechsel ins Theatre of Dreams zu überzeugen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer zeigte ihm eine klare Perspektive auf und führte ihm über das sagenumwobene Trainingsgelände in Carrington.

Vereinschef Ed Woodward führte mit Bellingham Gespräche und sogar Trainer-Legende Alex Ferguson wurde in den Kampf um den Teenager eingebunden. Alles vergebens. Der zentrale Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bei Zweitligist Birmingham City gesetzt ist und dort auf nahezu allen Mittelfeld-Positionen zum Einsatz kommt, sieht seine Zukunft in Dortmund.

FT-Meinung