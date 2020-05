„Zu 80 Prozent“: Neuer James-Klub gefunden?

Real Madrids Liste potenzieller Abgänge für diesen Sommer ist lang. Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist James Rodríguez. In Zinedine Zidanes 4-3-3-System ist der Spielgestalter verzichtbar, nur in vier Ligaspielen stand James in dieser Saison in der Startelf.

Der Vertrag des Kolumbianers läuft in einem Jahr aus, eine angemessene Ablöse winkt nur noch im Sommer. James wird Real wohl verlassen, könnte aber in Madrid bleiben. Stadtrivale Atlético bemüht sich offenbar intensiv um eine Verpflichtung des 28-Jährigen.

„Zu 80 Prozent“

Der Journalist Javier Hernández Bonnet berichtete beim kolumbianischen Radiosender ‚Blu Radio‘ von fortgeschrittenen Verhandlungen: „Dieselben Quellen, die uns sagten, er würde zu Bayern München gehen, sagten uns, dass der Deal zu 80 Prozent über die Bühne geht.“

James habe „mehrere Karten auf der Hand“, wolle aber nicht weiter pokern. Interesse am Linksfuß bekundet auch Everton-Trainer Carlo Ancelotti, der bereits in München und Madrid mit James zusammenarbeitete. Doch Javier Hernández Bonnet ist sicher: „Zu 80 Prozent wird er ein Spieler von Atlético Madrid.“