Thiago-Zukunft: United mit von der Partie?

Vor Thiagos Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2013 galt lange Manchester United als Favorit auf die Verpflichtung des Spaniers. Heute, knapp sieben Jahre später, könnten der Spielmacher und die Red Devils doch noch zueinander finden.

Laut ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk kursieren auf den Fluren des FC Bayern Gerüchte über einen Thiago-Wechsel nach Manchester. Auch der FC Liverpool ist im Rennen mit von der Partie, will laut ‚Sport Bild‘ aber nur 20 Millionen Euro Ablöse zahlen. Die Bayern fordern 40 Millionen.

Bayern-Angebot abgelehnt

Dass die Münchner überhaupt einen Verkauf ihres kreativsten Spielers in Erwägung ziehen, liegt an dessen Vertragskonstellation. Ein ausverhandeltes Angebot zur Verlängerung über 2021 hinaus lehnte Thiago überraschend ab. Um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden, müsste der 29-Jährige bis zum 5. Oktober zu Geld gemacht werden.

Bevor das geschieht, wird er aber mit den Bayern noch mindestens das Champions League-Turnier in Lissabon im August bestreiten. Obendrein kündigte Trainer Hansi Flick bereits an, sich „mit allem was ich habe“ für einen Thiago-Verbleib einsetzen zu wollen.

FT-Meinung