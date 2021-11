Pedri: Keine Rückkehr vor Jahresende

Der Heilungsprozess von Pedri beim FC Barcelona verläuft nicht wie erhofft. Die ‚Marca‘ berichtet, dass der 19-Jährige aufgrund seiner Oberschenkelverletzung in diesem Kalenderjahr nicht mehr auf dem Rasen stehen wird. Ein Einstieg ins Mannschaftstraining soll frühestens Ende Dezember möglich sein.

Pedri nahm im Sommer an der Europameisterschaft sowie den Olympischen Spielen teil und verletzte sich kurz darauf zu Saisonbeginn bei den Katalanen. Nach einem Comeback und zwei Einsätzen in der Champions League gegen den FC Bayern München (0:3) und Benfica Lissabon (0:3) zog sich der Mittelfeldspieler erneut eine Blessur am Oberschenkel zu und fehlt Barça seitdem.