Verwirrung um Reyna: BVB einig mit mehreren Klubs

Giovanni Reynas Zukunft sorgt gerade für einige Verwirrung. Am gestrigen Dienstagabend wurde in England sehr konkret über eine Leihe zu Nottingham Forest berichtet. Am heutigen Mittag dann die überraschende Wende: Olympique Marseille stehe kurz vor der Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers, berichtete Gianluca Di Marzio.

Und das scheint sich nun auf den ersten Blick zu bewahrheiten. Laut der ‚L’Équipe‘ hat der französische Traditionsklub mittlerweile schon grundsätzliche Einigkeit mit Borussia Dortmund erzielt. Das Transfermodell sehe eine Leihe mit Kaufoption vor. Der BVB scheint also nicht mehr in Reynas Potenzial zu vertrauen, schließlich gibt er so den Zugriff auf den 21-jährigen US-Amerikaner ab.

In Stein gemeißelt ist ein Wechsel in die Ligue 1 aber nicht. Denn wie die ‚L’Équipe‘ weiter berichtet, haben gleich mehrere englische Klubs eine Vereinbarung mit dem BVB über einen Reyna-Transfer erzielt. Darunter dürfte dann auch Nottingham sein. Welcher weitere Klub im Rennen ist, ist zur Stunde noch unklar.