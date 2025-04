Einst 40 Millionen: Eintracht führt erste Gespräche mit neuem Stürmer

Mit Omar Marmoush musste Eintracht Frankfurt im vergangenen Januar die Entdeckung der Hinrunde Richtung Manchester City ziehen lassen. Zwar ließ man sich für den Abgang des Stürmers am Main mit 75 Millionen Euro fürstlich entlohnen, die als Ersatz geholten Elye Wahi und Michy Batshuayi konnten den Ägypter allerdings noch nicht ersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Last schultert derzeit Hugo Ekitiké, der bereits selbst das Interesse namhafter Klubs auf sich gezogen hat. Auch für den Fall eines Abgangs des Franzosen haben die Adlerträger schon ein neues Transferziel ausgemacht.

Dieses hört laut ‚Sky‘ auf den Namen Fábio Silva und spielt derzeit per Leihe von den Wolverhampton Wanderers bei UD Las Palmas in La Liga. Dem Bezahlsender zufolge hat sich die Eintracht bereits alle wichtigen Informationen über den 22-Jährigen eingeholt. Demnach wird er von den Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche als interessante Option für den Sturm angesehen. Sogar erste Gespräche sollen stattgefunden haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In La Liga steht der Portugiese, den die Wolves 2020 für 40 Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet hatten, aktuell bei zehn Toren und drei Vorlagen in 23 Spielen. In England läuft sein Vertrag im kommenden Jahr aus. Eine Tatsache, die den Frankfurtern bezüglich einer möglichen Ablösesumme entgegenkommen könnte. Doch mit ihrem Werben um den Rechtsfuß steht die Diva vom Main nicht alleine da. Auch nicht näher genannte Top-Klubs sollen Interesse an Silva haben.