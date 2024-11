Real: Camavinga wieder verletzt

Eduardo Camavinga hat sich erneut verletzt und wird Real Madrid für eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Das verkünden die Königlichen einen Tag nach der Champions League-Niederlage beim FC Liverpool (0:2), bei der Camavinga nach 56 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Bei den am heutigen Donnerstag durchgeführten Tests wurde eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel des 22-Jährigen festgestellt.

Die Ausfallzeit des defensiven Mittelfeldspielers beträgt schätzungsweise zwei bis drei Wochen. In der laufenden Saison verpasste Camavinga aufgrund einer Knieverletzung bereits acht Pflichtspiele und stand für Real in neun Partien in dieser Saison auf dem Platz.