HSV: Polzin in der Pflicht

Der Hamburger SV stellt sich nach dem verlorenen Derby gegen den SV Werder Bremen (1:3) noch hinter Trainer Merlin Polzin. Während einer Medienrunde sagte HSV-Vorstand Eric Huwer: „Die Frage, ob ich das dem Trainerteam zutraue, stellt sich für mich gar nicht. Sie arbeiten zu 100 Prozent akribisch und energetisch.“ Gleichzeitig setzte er das gesamte Team aber unter Druck: „Wir nehmen uns und die Mannschaft in die Pflicht und überprüfen uns alle.“

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Nicht nur, aber auch Polzin wird im Saisonendspurt also genau unter die Lupe genommen. Der Fünf-Punkte-Vorsprung auf Rang 16 täuscht über die schwachen vergangenen Wochen hinweg. Aus den vergangenen neun Partien gab es insgesamt nur sechs Punkte, der Abstiegskampf wird deshalb an den verbleibenden vier Spieltagen noch einmal zum Thema. „Wir haben weder nach der Niederlage in München den Kopf in den Sand gesteckt noch nach dem Sieg in Wolfsburg die Zweitliga-Planung in die Schublade gelegt“, so Huwer.