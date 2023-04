Union: Rönnow vor Comeback gegen BVB

Frederik Rönnow scheint Union Berlin im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) wieder zur Verfügung zu stehen. „Bei Fredi sieht es im Moment positiv aus. Es geht in die richtige Richtung“, stellte Trainer Urs Fischer am heutigen Donnerstag ein Comeback seiner Nummer eins gegen Borussia Dortmund in Aussicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum wiederholten Male fehlte Rönnow zuletzt mit einer Muskelverletzung und wurde in den vergangenen beiden Pflichtspielen gegen Eintracht Eintracht Frankfurt (0:2) und den VfB Stuttgart (3:0) von Lennart Grill vertreten. „Es gilt zu versuchen, über eine ganze Spielzeit von Verletzungen verschont zu bleiben“, mahnte Fischer in Richtung seines Keepers.

Lese-Tipp

BVB: Pole Position bei Fresneda?