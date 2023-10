Rekordablöse: Geht Liverpool bei Sané All-In?

Leroy Sané trumpft in der laufenden Saison groß auf. Der Flügelstürmer des FC Bayern hat in der Lage bereits sechs Tore erzielt. Auch in der Nationalmannschaft läuft es für den 27-Jährigen optimal. Gegen die USA (3:1) zeigte Sané eine starke Leistung (FT-Note 2). Vor allem ein Attribut hievt ihn derzeit auf ein neues Level: Konstanz.

Das ist offenbar auch dem FC Liverpool nicht verborgen geblieben. Nach ‚The Mirror‘-Informationen wollen die Reds bei Sané Ernst machen und für den 56-fachen Nationalspieler ganz tief in die Tasche greifen. Dem Bericht zufolge ist man an der Anfield Road bereit, für Sané den bisherigen Ablöserekord zu knacken. Der liegt bei umgerechnet 92 Millionen Euro, die vor einem Jahr von Liverpool für Darwin Núñez (24) an Benfica gezahlt wurden.

Refinanziert wäre der Deal wohl durch einen Abgang von Mohamed Salah. Der 31-jährige Ägypter bekommt seit Sommer aus Saudi-Arabien heftige Avancen gemacht. Ein Angebot über kolportierte 233 Millionen Euro blockte Liverpool ab. Michael Emenalo, Fußball-Direktor der Saudi Pro League, ließ aber vor wenigen Tagen verlauten, Salah sei sein „persönlicher Favorit“. Alles riecht nach weiteren Versuchen der Saudis, Salah in den Wüstenstaat zu lotsen.

Bayern will verlängern

An der Säbener Straße verfolgt man aber ganz andere Pläne. Sané soll im Idealfall seinen Vertrag langfristig verlängern und seine Zukunft dem Rekordmeister verschreiben. Konkrete Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier gab es dem Vernehmen nach noch nicht. Da der aktuelle Kontrakt des Tempodribblers aber schon 2025 ausläuft, ist Eile geboten.