Saudi-Liga-Boss spricht über Salah-Transfer

Michael Emenalo, seines Zeichens Direktor der Saudi Pro League, würde Mohamed Salah gerne im Wüstenstaat begrüßen. „Mo ist jederzeit willkommen“, sagt der Fußballfunktionär im Gespräch mit der ‚tz‘, bemerkt aber auch: „Niemand wird unter Druck gesetzt oder gezwungen, zu kommen. Wenn jemand hierher möchte und es eine Möglichkeit gibt, mit dem abgebenden Verein auf eine sehr respektvolle und professionelle Art und Weise zu arbeiten, würden wir uns sehr freuen, ihn zu haben.“

Salah, bekennt Emenalo, wäre sein „persönlicher Favorit“ unter den möglichen Neuzugängen saudischer Vereine. Im zurückliegenden Sommer-Transferfenster buhlte Al Hilal energisch um die Dienste des ägyptischen Weltklasse-Angreifers, soll zwischenzeitlich sogar eine Rekord-Ablöse in Höhe von 233 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben. Schlussendlich blieb Salah zwar beim FC Liverpool, dürfte aber auch in Zukunft wieder ein heißer Kandidat in Saudi-Arabien sein.