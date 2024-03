120-Millionen-Klausel: PSG will Neves – auch Bayern & Liverpool dran

Die Talentschmiede von Benfica Lissabon hat mal wieder ein hochveranlagtes Talent hervorgebracht. Die Rede ist von João Neves. Mit seinen jungen 19 Jahren ist der Shootingstar fester Bestandteil der Mannschaft von Cheftrainer Roger Schmidt. In der aktuellen Spielzeit verpasste der Sechser noch kein einziges Pflichtspiel, in 40 von 45 möglichen Partien stand er sogar in der Anfangsformation (vier Torbeteiligungen).

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leistungen des Youngsters bleiben den europäischen Großkalibern nicht verborgen. Die portugiesische ‚O Jogo‘ berichtet, dass Paris St. Germain Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem defensiven Mittelfeldspieler signalisiert. PSG-Kaderplaner Luis Campos sei von den Fähigkeiten des 19-jährigen Juwels überzeugt.

Lese-Tipp

Topklubs dran: Wettbieten um Murillo?

Vertraglich ist Neves noch bis 2028 an seinen Ausbildungsklub gebunden. Allerdings ist in dem langfristigen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro verankert. Dem Vernehmen nach wäre Manchester United bereit, besagte Summe für den Portugiesen (drei Länderspiele) auf den Tisch zu legen. Darüber hinaus wurde Neves zuletzt mit dem FC Liverpool und dem FC Bayern in Verbindung gebracht.