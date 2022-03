Barça: 300 Millionen im Anflug

Der FC Barcelona darf sich in Kürze über eine Geldspritze freuen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist die Einigung mit Spotify als neuem Hauptsponsor in greifbarer Nähe. In den kommenden Wochen soll der Deal mit dem Audio-Streaming-Dienst festgezurrt werden.

Rund 300 Millionen Euro winken Barça für die kommenden vier Jahre. Zu klären seien aber noch einige Details. Beispielsweise habe man sich noch nicht geeinigt, ob das Stadion der Blaugrana künftig ‚Spotify Camp Nou‘ oder ‚Camp Nou Spotify‘ heißen soll.