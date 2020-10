Emery: Mbappé wollte PSG verlassen

Kylian Mbappé wollte Paris St. Germain offenbar bereits nach seiner ersten Saison schon wieder verlassen. Wie Unai Emery gegenüber der ‚Marca‘ erzählt, musste er als PSG-Coach im Jahr 2018 die Abschiedsgedanken des damaligen Teenagers im Zaum halten: „Als ich in Paris war, zog Mbappé sehr ernsthaft in Erwägung, zu Real Madrid zu gehen, weil es ein Klub ist, den er sehr mag. Er wollte unbedingt in Madrid spielen.“

Dabei musste Emery, mittlerweile Trainer des FC Villarreal, einiges an Überzeugungsarbeit leisten, damit das französische Wunderkind nicht nur ein Jahr in Paris bleibt: „Ich wollte nicht, dass er geht und ich hatte ein Gespräch mit ihm und seinem Vater, um ihn davon zu überzeugen, dass er bleiben muss, denn Paris zu verlassen ist nicht leicht.“ Im kommenden Jahr wird Mbappés Wunsch aller Voraussicht nach erfüllt, denn die Königlichen wollen den 21-Jährigen ein Jahr vor Vertragsablauf von PSG loseisen.