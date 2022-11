Meunier: Spur zu Barça wieder heiß?

„Barça wollte mich mit einer Kaufoption ausleihen oder mich direkt verpflichten“, erinnerte sich Thomas Meunier im April an eine Offerte des FC Barcelona aus dem vergangenen Januar. Aber: „Als Dortmund mich wegen des Angebots aus Barcelona anrief, hieß es sofort: ‚Sorry, du kannst nicht gehen.‘“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im folgenden Sommertransferfenster warb Barça erneut um den Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund – wieder erfolglos. Nun könnte Anlauf Nummer drei erfolgen. Denn laut der ‚Mundo Deportivo‘ pflegen die Katalanen weiterhin Kontakt zu Meunier.

BVB nun verkaufsbereit?

Auch in diesem Winter will Barça einen körperlich starken Rechtsverteidiger wie den 31-jährigen Belgier an Land ziehen. Die Lösung aus dem Sommer, Héctor Bellerín (27), soll indes schon wieder gehen. Ob der BVB bei einem neuerlichen Angebot für Meunier gesprächsbereit wäre, ist unklar.

Klar ist hingegen: Meunier selbst würde gerne ins Camp Nou wechseln. Schon im April sagte er schließlich: „Dortmund ist schon ein großer Verein, aber Barça – das ist einzigartig. Genau wie es Real, Bayern und United auf ihre Weise sind. Im Prinzip sagt man zu solchen Klubs nicht nein.“