England-Wechsel: Das ist dran an den neuen Svensson-Gerüchten

Im Zuge des Wechsels von Graham Potter von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea suchten die Seagulls nach einem neuen Trainer. Damals gehandelt: Bo Svensson von Mainz 05. Schlussendlich entschied sich Brighton aber gegen den Dänen und für den Italiener Roberto De Zerbi.

Nun wird Svensson erneut auf der Insel gehandelt – Gerüchte, die auch nach Deutschland herübergeschwappt sind. Die ‚Daily Mail‘ bringt den 43-Jährigen am heutigen Mittwoch mit den Wolverhampton Wanderers in Verbindung. Dort fahndeten die Verantwortlichen nach einem Nachfolger für den entlassenen Bruno Lage und schienen ihn in Julen Lopetegui auch gefunden zu haben. Doch der 56-Jährige sagte überraschend ab und die Wolves stehen weiter ohne Coach da. Wird es Svensson?

Martins der Favorit

Unwahrscheinlich, denn der Klub aus den Midlands scheint sich längst auf einen anderen Kandidaten festgelehnt zu haben. Laut dem portugiesischen ‚Maisfutebol‘ befindet sich Wolverhampton in fortgeschrittenen Gesprächen mit Pedro Martins. Noch sei zwar nichts unterschrieben, eine Übereinkunft stünde aber bevor.

Der 52-jährige Portugiese ist seit dem Sommer vereinslos, nachdem er und Olympiakos Piräus getrennte Wege gingen. Nun scheint es, als habe Martins einen neuen Klub gefunden.