Auf Messis Spuren: Pino spielt sich in den Fokus

Yéremy Pino erwischte am Sonntag gegen Espanyol Barcelona einen absoluten Sahnetag. Beim 5:1 des FC Villarreal erzielte der 19-Jährige vier Tore und führte sein Team zum Sieg. Der letzte Viererpack in einer La Liga-Begegnung gelang niemand Geringerem als Lionel Messi für den FC Barcelona vor fast genau zwei Jahren.

In Halbzeit eins traf Pino mit links, mit rechts und per Kopf – per (deutscher) Definition ein lupenreiner Hattrick. Auch das vierte Tor des Gelben U-Boots geht auf das Konto des zweifachen spanischen Nationalspielers. In der 75. Minute wurde Pino dann unter dem tosenden Applaus der Fans im Estadio de la Cerámica ausgewechselt.

Eigengewächs im Fokus

Der Rechtsfuß spielte sich mit seiner fantastischen Leistung wieder ins Scheinwerferlicht der internationalen Fußballbühne. Erst im November vergangenen Jahres hatte er seinen Vertrag in Villarreal langfristig verlängert. Bis 2027 ist das Arbeitspapier gültig, ein Schlupfloch enthält der Vertrag aber trotzdem.

Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel wurde dem Vernehmen nach auf 80 Millionen Euro festgelegt. Eine Summe, die europäische Schwergewichte nicht gänzlich abschrecken wird, sollte Pino häufiger auf dem Niveau abliefern, wie er es am Sonntag tat.

In 33 Pflichtspielen der laufenden Spielzeit stehen für Pino sieben Tore und vier Assists zu Buche. Bislang pendelt das Juwel noch zwischen Startformation und Ersatzbank, erhält aber immer seine Spielminuten.

Dass der Flügelstürmer nicht nur ein Mann für die Zukunft ist, sondern auch in der Gegenwart überzeugt, bewies er dank seines Viererpacks mit Nachdruck – das wird auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben sein.