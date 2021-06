Tottenham bastelt an Thuram-Transfer

Alassane Plea und Marcus Thuram beschäftigen sich mit einem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Vor einer Woche berichtete FT, dass die Berater des Frankreich-Duos bereits den Markt sondieren. Nun konkretisieren sich die Pläne im Fall von Thuram.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚RMC‘ berichtet, will Tottenham Hotspur den Angreifer in die Premier League locken. Die Gespräche seien in den vergangenen Tagen intensiviert worden. Der Klub aus London habe einen Thuram-Transfer zu seiner Priorität gemacht.

Bis 2023 ist der Angreifer vertraglich noch an Mönchengladbach gebunden. Laut ‚Bild‘ ist Thurams 30-Millionen-Ausstiegsklausel für diesen Sommer abgelaufen, 2022 wären 45 Millionen Euro fällig. Tottenham muss sich also auf harte Verhandlungen mit Sportdirektor Max Eberl einstellen.