Russland denkt über UEFA-Austritt nach

Russland will offenbar dem europäischen Fußball den Rücken kehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, denkt der russische Fußballverband darüber nach, aus der UEFA auszutreten. Demnach liebäugelt der RFS mit einem Eintritt in die asiatischen Verband AFC. Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel kommen, müssten russische Klubs in der deutlich weniger lukrativen asiatischen Champions League an den Start gehen.

Das Gedankenspiel der Russen ist eine Reaktion auf die neuesten UEFA-Sanktionen vom vergangenen Montag. Der Kontinentalverband gab bekannt, dass die Russen sich weder für die Europameisterschaften 2028 und 2032 bewerben, noch an der Nations League oder der Frauen-EM im Sommer teilnehmen dürfen.