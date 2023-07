Bochum beschäftigt sich mit Iyoha

Bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit schielen die Verantwortlichen des VfL Bochum in die 2. Bundesliga. Nach FT-Informationen steht Emmanuel Iyoha von Fortuna Düsseldorf bei den Westfalen auf dem Zettel. Kontakt hat es zwischen Ruhrpottklub und Spielerseite bereits gegeben.

Erst am vergangenen Freitag konnten sich alle Beteiligten einen genauen Eindruck von Iyoha machen. Der Angreifer erzielte beim 3:1-Testspielsieg der Düsseldorfer gegen Bochum das 1:0. Iyohas Vertrag bei der Fortuna läuft nur noch bis 2024. Will man den 1,91 Meter großen Flügelstürmer noch zu Geld machen, müsste Sportchef Klaus Allofs in diesem Sommer über einen Verkauf nachdenken.

