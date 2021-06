England - Deutschland: So könnten sie spielen

England

Ein Torverhältnis von 2:0 reichte den Engländern zum Gruppensieg. Offensichtlich ist also, dass die Defensive gute Arbeit verrichtet, in der prominent besetzten Offensive aber der Schuh drückt. Trotzdem denkt Trainer Gareth Southgate laut heimischer Presse darüber nach, noch defensiver aufzustellen und auf eine Dreierkette zu setzen. Hintergrund: England will eine Unterzahl in letzter Linie bei deutschem Ballbesitz verhindern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deutschland

Joachim Löw muss nach dem mageren 2:2 gegen Ungarn einige Fragen beantworten. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Antonio Rüdiger, Robin Gosens und Ilkay Gündogan drei bisherige Stammspieler angeschlagen sind. Gündogan wird wohl für Leon Goretzka ohnehin aus der Startelf weichen, zudem scheint klar, dass Thomas Müller wieder für Leroy Sané ins Team kommt.