Konkurrenz ausgestochen: Svensson begründet BVB-Deal

Borussia Dortmund hat sich im Poker um Linksverteidiger Daniel Svensson gegen einige Mitbewerber durchgesetzt. Das bestätigt der 23-jährige Schwede gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Es stimmt, es gab Interesse von anderen Vereinen. Aber als das mit Borussia Dortmund konkret wurde, wollte ich nur hierherkommen. Es ist ein sehr großer Verein, eine der größten Mannschaften in Deutschland. Als man mir die Chance geboten hat, hier zu spielen, wollte ich das unbedingt machen.“

„Den Kontakt gab es erst zu Niko Kovac“, führt Svensson aus, der im Winter samt Kaufoption respektive Kaufpflicht vom FC Nordsjaelland ausgeliehen wurde. Für Dortmund erweist sich der Nationalspieler (ein Länderspiel) als Sofortverstärkung. Darüber hinaus ist Svensson überzeugt, dass der BVB zeitnah wieder zurück in die Spur findet: „Ein Verein wie Dortmund kann immer zurückkommen. Fast alle Mannschaften haben hier und da mal eine Saison, in der sie nicht so gut abschneiden, wie sie es eigentlich wollen. Aber ich weiß, dass wir zurückkommen werden.“