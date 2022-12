BVB oder Eintracht: Der Preis für Knauff

In das Tauziehen um Ansgar Knauff (20) könnte zeitnah Bewegung kommen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ sollen im Januar erste Gespräche aufgenommen werden. Am längeren Hebel sitzt Borussia Dortmund, da Eintracht Frankfurt keine Kaufoption besitzt.

Geht es nach Ende der Leihe im Sommer also zurück zum BVB? In Stein gemeißelt ist das nicht. SGE-Sportvorstand Markus Krösche stellt gegenüber der ‚Frankfurter Rundschau‘ erneut klar: „Bei Ansgar haben wir gesagt, dass wir versuchen werden, ihn zu halten.“

Vorteil Vertragslage?

Einfach wird das nicht, so betonte Dortmund-Trainer Edin Terzic erst Ende Oktober: „Der klare Plan ist, dass er im Sommer zu uns zurückkehrt.“ Bleibt die Frage, was Knauff will. Schließlich hat der Außenbahnspieler, anders als zuvor beim BVB, in Frankfurt nun eine tragende Rolle inne.

Spricht sich Knauff für einen Verbleib aus, könnten die Chancen gut stehen für die Eintracht. Denn der BVB-Kontrakt des U21-Nationalspielers endet bereits im Sommer 2024. Die ‚Frankfurter Rundschau‘ nennt acht Millionen Euro als mögliche Ablöse für einen Transfer ein Jahr vor Vertragsende.