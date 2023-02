Laporte-Ersatz: City plant neuen Vorstoß bei Gvardiol

Aymeric Laporte (28) liebäugelt damit, Manchester City zu verlassen. Nach FT-Informationen ist der Innenverteidiger offen dafür, den Skyblues im kommenden Sommer den Rücken zu kehren. Bei den Citizens ist der Spanier in der laufenden Saison außen vor, stand in der Premier League lediglich sechsmal in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn der Spielzeit musste der Abwehrhüne aufgrund einer Knie-OP passen, aktuell haben Rúben Dias (25) und der Ex-Dortmunder Manuel Akanji (27) die Nase vorn. Interesse weckt Laporte unter anderem beim FC Barcelona. Um den Linksfuß zu ersetzen, blickt City in die Bundesliga.

Lese-Tipp

Barça: Nächster Anlauf bei City-Star Silva

City bleibt dran

Nach FT-Infos ist Josko Gvardiol (21) weiterhin Wunschspieler von Pep Guardiola. Bereits im Winter sind die Engländer bei den Sachsen vorstellig geworden. Der amtierende englische Meister wollte RB mit einer Ablösesumme von 110 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent von einem Verkauf überzeugen. Die Leipziger lehnten ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer wird nun ein weiterer Anlauf erfolgen, den kroatischen Nationalspieler auf die Insel zu lotsen. Erst kürzlich sagte Gvardiol: „Mein Ziel ist es, in der Premier League zu spielen.“ Worte, die man auch in Manchester registriert hat. Auf dem Zettel steht Gvardiol allerdings auch bei Manchester United, Chelsea und Liverpool.