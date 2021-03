Gosens schließt Sommerwechsel nicht aus

Robin Gosens kann sich vorstellen, Atalanta Bergamo bereits im Sommer zu verlassen. „Ausgeschlossen ist das nicht. Wenn was Interessantes kommt, was mich in meiner Entwicklung auf die nächste Stufe heben kann, dann werde ich darüber nachdenken“, verrät der 26-Jährige im Interview mit ‚Sport1‘. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2022 an die Italiener gebunden, wobei der Verein die Option auf einen einjährige Verlängerung hat.

Dass Atalanta den Passus aktiviert, ist laut Gosens so gut wie sicher: „Ich gehe davon aus, dass sie das Ding ziehen werden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Dem Verein ist es natürlich lieber, dass ich ein weiteres Jahr unter Vertrag bin, allein schon aus finanzieller Sicht“. Außerdem bekräftigt der gebürtige Emmericher einmal mehr seinen Wunsch, früher oder später in der höchsten deutschen Spielklasse aufzulaufen: „Ja, eines Tages in die Bundesliga zu wechseln, bleibt mein großer Traum. Das weiß auch Atalanta, da gibt’s überhaupt keine Geheimnisse. Das habe ich immer offen kommuniziert.“