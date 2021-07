Medien: Pedraza ein Kandidat in Leipzig

RB Leipzig beschäftigt sich offenbar mit Alfonso Pedraza vom FC Villarreal. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der 25-jährige Linksverteidiger ein Kandidat als neuer Angeliño-Backup, sollte Marcel Halstenberg den Verein verlassen. Der 29-Jährige ist ein Thema bei Borussia Dortmund.

Pedraza steht bei Villarreal noch langfristig bis 2025 unter Vertrag. Die Spanier sind laut ‚Sky‘ aber bereit, den Linksfuß zu einem fairen Preis ziehen zu lassen. Grund sind Probleme mit dem ligainternen Financial Fairplay.

Interesse an Pedraza soll auch der FC Chelsea bekunden. Verlässt Marcos Alonso (30) oder Emerson (26) die Stamford Bridge, sei Pedraza eine mögliche Lösung, um Platzhirsch Ben Chilwell (24) den Rücken freizuhalten. Pedraza kam in der abgelaufenen Saison in 44 Pflichtspielen zum Einsatz (zwei Tore, vier Assists) und feierte mit Villarreal den Gewinn der Europa League.