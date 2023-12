United: Mainoo-Gehalt verdoppelt

Eigengewächs Kobbie Mainoo darf sich bei Manchester United über einen deutlichen Gehaltsanstieg freuen. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, verdoppelt sich das Salär des Mittelfeldspielers von bislang umgerechnet 11.500 auf nun 23.000 Euro pro Woche.

Hintergrund ist eine Klausel im Vertrag des 18-Jährigen, die einen solchen Anstieg vorsieht, wenn der Spieler regelmäßig in den Kader berufen wird. In den vergangenen beiden Premier League-Partien stand Mainoo jeweils in der Startformation, beim 3:3 in der Champions League gegen Galatasaray wurde der englische U19-Nationalspieler eingewechselt.