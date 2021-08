Fürth: Kommt Dudziak?

Jeremy Dudziak könnte demnächst in der Bundesliga spielen. Nach Informationen ‚Bild‘ steht der Mittelfeldspieler, dessen Abschied vom Hamburger SV am gestrigen Abend offiziell bestätigt wurde, in Verhandlungen mit Greuther Fürth.

Im gestrigen Derby gegen den FC St. Pauli, das für den HSV mit 2:3 verloren ging, fehlte der 25-Jährige bereits im Kader der Rothosen, was auf fortgeschrittene Verhandlungen hindeutet.

In der vergangenen Saison gehörte der Techniker zum Stammpersonal der Norddeutschen. In 28 Pflichtspielen gelangen Dudziak zwei Treffer und acht Assists.