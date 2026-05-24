Bayern-Ansage an Mourinho

Auf Einladung von Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth verfolgte José Mourinho das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB und Bayern München live im Berliner Olympiastadion. Wohlgemuth pflegt eine gute Beziehung zu Mourinhos Berateragentur.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 3:0-Sieg der Münchner machten schnell Gerüchte die Runde, der kommende Trainer von Real Madrid könnte vor allem ein Auge auf Michael Olise (24) geworfen haben.

Spekulationen um das königliche Interesse am Offensivstar der Bayern kursieren schon länger. Darauf angesprochen sagte Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß am Rande der Partie: „Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich. Ich werde ihn hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der Vergangenheit hatte Hoeneß klargestellt, dass auch 200 Millionen Euro nicht ausreichen würden, um Olise zu verpflichten. Vielmehr will der deutsche Rekordmeister den bis 2029 datierten Vertrag des Franzosen vorzeitig verlängern.