VfB verkauft Rouault – Ersatz im Anflug

Der VfB Stuttgart ist nun doch eingeknickt. Hatten die Schwaben zunächst ein zehn Millionen Euro hohes Angebot von Stade Rennes abgelehnt, hat eine verbesserte Offerte des Ligue 1-Klubs den Vizemeister jetzt überzeugt – Anthony Rouault (23) wird verkauft.

Wie ‚Sky‘ vermeldet, wurde in den Verhandlungen eine Einigung erzielt. 13 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni fließen. Rouault soll einen Vertrag bis 2029 erhalten. Die finale Freigabe wolle der VfB aber erst erteilen, wenn Ersatz gefunden ist. Mit diesem soll man schon sehr weit sein.

Um wen es sich handelt, ist nicht durchgesickert. Türkische Medien brachten kürzlich Ex-Freiburger Caglar Söyüncü (28/Fenerbahce) ins Gespräch. Klar ist, dass der VfB mit dem Rouault-Deal ein ordentliches Transferplus erwirtschaftet.

Für drei Millionen Euro hatte Stuttgart den französischen Rechtsfuß vom FC Toulouse geholt. In dieser Saison bestritt Rouault 28 von 32 möglichen Pflichtspielen.