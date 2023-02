Clark ab sofort im Leipzig-Kader

Caden Clark ist fortan Teil des Kaders von RB Leipzig. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler „in den kommenden Tagen“ ins Training unter Marco Rose einsteigen.

Schon vor einem Jahr hatte RB sich Clark von Schwesterklub New York Red Bulls gesichert, ihn aber umgehend zurückverliehen. Nun wurde im Wintertransferfenster nach einem Leihklub in Europa gesucht, der passende Verein war aber nicht dabei. An Leipzig ist Clark bis 2025 gebunden.

