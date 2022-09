Koke: Karrieende bei Atlético

Koke (30) würde seine Karriere gerne im Trikot von Atlético Madrid beenden. Wie der Kapitän der Rojiblancos gegenüber ‚DAZN‘ erklärt, könne er sich nichts schöneres vorstellen, als nach Ablauf seines Vertrages 2026 in Fußball-Rente zu gehen.

„Mein Plan war es immer, hier aufzuhören, aber wir werden sehen, was passiert. Ich habe noch zwei Jahre und würde gern hierbleiben.“ Am kommenden Wochenende wird Koke zudem Vereinslegende Adelardo als Rekordspieler des Vereins überholen. Derzeit stehen beide bei 553 Einsätzen. Die Colchoneros müssen am Samstagabend beim FC Sevilla ran (18:30).