Monaco buhlt um Minamino

Für Takumi Minamino vom FC Liverpool bietet sich die Gelegenheit auf einen Tapetenwechsel. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, bemüht sich die AS Monaco intensiv um die Dienste des 27-jährigen Japaners. Aufgrund der qualitativ hochwertig besetzten Offensive der Reds kommt Minamino hauptsächlich in Pokalwettbewerben zum Einsatz.

Den Großteil seiner 24 Saisoneinsätze erlebte der Rechtsfuß zunächst von der Bank aus. In der abgelaufenen Spielzeit durfte der japanische Nationalspieler nur einmal in der Premier League von Beginn an spielen. Nach zweieinhalb Jahren als Reservist könnte sich der Linksaußen daher eine neue Herausforderung suchen. Monaco wäre bereit, für den noch bis 2024 gebundenen Offensivspieler 15 bis 20 Millionen Euro hinzublättern.