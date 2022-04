Barça-Schock: Pedri fällt länger aus

Den FC Barcelona ereilt eine Nacht nach dem Europa League-Aus gegen Eintracht Frankfurt (2:3) die nächste schlechte Nachricht. Der Mittelfeldspieler, der gestern zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat sich einen Riss in der linken Oberschenkelmuskulatur zugezogen.

Über die Ausfallzeit geben die Katalanen keine Auskunft. Pedris Rückkehr hänge von der weiteren Genesung ab. Im Barça-Mittelfeld hat sich der 19-Jährige in den zurückliegenden Wochen erneut unverzichtbar gemacht, nachdem er bereits über mehrere Monate mit einer ähnlichen Verletzung ausgefallen war.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N