TSG: Schicker warnt Matarazzo

Andreas Schicker hat mahnende Worte in Richtung seines Trainer Pellegrino Matarazzo adressiert. „Ich habe schon bei meiner Antrittspressekonferenz vor drei Wochen gesagt, dass ich Rino (Matarazzo, Anm. d. Red.) erst einmal kennenlernen muss. Ich hatte sehr gute Gespräche mit ihm – tagtäglich, vor dem Training, nach dem Training. Es harmoniert sehr gut“, so der neue Hoffenheimer Geschäftsführer Sport bei ‚Sky90‘.

Dann das wichtige Aber: „Aber jeder weiß, dass wir am Ende des Tages Punkte brauchen. Das ist einfach so in dieser Situation. Trotzdem bin ich mit seiner Arbeit Stand heute zufrieden, weil ich sehe, wie er trainiert und was er versucht umzusetzen. Die Punkte müssen aber definitiv her.“ Derer hat die TSG aktuell nur acht. In der Bundesliga bedeutet das Relegationsplatz 16. Zuletzt verlor man mit 0:2 gegen Aufsteiger FC St. Pauli.