Per Flieger: So überzeugte Gladbach Scally

Joe Scally wechselte 2021 vom New York City FC zu Borussia Mönchengladbach. Der US-Amerikaner verriet nun in einem vereinseigenen Interview, wie sein Wechsel an den Niederrhein zustande kam. „Ich war damals bei der U16-Nationalmannschaft und mein Berater war in Kontakt mit Max Eberl und Steffen Korell“, erinnert sich der 19-Jährige. Überzeugt habe ihn dabei der Aufwand, den die Borussia betrieb.

„Eines Tages kamen die beiden dann rübergeflogen, um mit mir persönlich zu reden“, so Scally. Mit dem Wechsel in die Bundesliga erfüllte sich der Rechtsverteidiger einen Traum: „Für jeden Jungen in den USA ist es das Größte, irgendwann in Europa zu spielen.“ Genau wie sein Vorgänger Adi Hütter setzt Gladbach-Coach Daniel Farke auf den Youngster. In jeder der bisherigen zwölf Bundesliga-Partien kam Scally zum Einsatz.