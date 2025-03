Arsenal: Schlüsselspieler sollen verlängern

Der FC Arsenal will so bald wie möglich die Verträge seiner wichtigsten Spieler verlängern. Wie die ‚Times‘ berichtet, sollen in Kürze Gespräche mit Bukayo Saka und William Saliba beginnen, deren Verträge ebenso 2027 auslaufen wie der von Gabriel. Auch die Jugendspieler Ethan Nwaneri (Vertrag bis 2027) und Myles Lewis-Kelly (2026) sollen langfristig gebunden werden.

Benötigt wird dafür aber zunächst ein neuer Sportdirektor, dem Bericht zufolge soll Andrea Berta in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Der Italiener, der bis Januar noch bei Atlético Madrid tätig war, muss sich dann auch um den formschwachen Gabriel Martinelli (2027) und die alternden Leandro Trossard (2027), Jorginho und Thomas Partey, deren Verträge am Saisonende auslaufen, kümmern. Der Fokus liegt aber zunächst auf den Leistungsträgern.