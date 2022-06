Schalke hakt Churlinov-Transfer nicht ab

Rouven Schröder will nicht ausschließen, dass Darko Churlinov nach den gescheiterten Gesprächen mit dem VfB Stuttgart doch noch bei Schalke 04 landet. „Wir können die Personalie so nicht umsetzen. Hexen können wir nicht, aber die Tür ist nicht komplett zu“, wird der Sportdirektor von ‚Sky‘ zitiert. S04 hätte die Leihe des 21-jährigen Offensivspielers gerne verlängert, wollte sich jedoch nicht auf die vom VfB geforderten Rahmenbedingungen einlassen.

Die Schwaben hätten Churlinov dem Vernehmen nach nur mit Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen ein weiteres Jahr an die Königsblauen ausgeliehen. In der abgelaufenen Saison stand der Nordmazedonier für den Ruhrpottklub in 24 Pflichtspielen auf dem Platz und wäre nach eigener Aussage gerne auf Schalke geblieben. Der Aufsteiger muss jedoch nach wie vor der finanziellen Schieflage Tribut zollen. Unter anderem konnte Schalke die 5,5 Millionen Euro teure Kaufoption für Aufstiegsheld Ko Itakura nicht bedienen.