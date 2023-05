Einigung in Sicht: Bayern sichert sich Ausnahmekönner Irankunda

Dem FC Bayern ist auf dem internationalen Markt für Toptalente ein großer Erfolg gelungen. Wie ‚beIN Sports Australia‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Flügelstürmer Nestory Irankunda von Adelaide United unmittelbar vor dem Abschluss. Der 17-Jährige werde demnach „für eine beträchtliche Summe“ nach München wechseln.

Dies wird allerdings erst im Sommer 2024 der Fall sein. Die Spielzeit 2023/24 soll Irankunda weiter bei Adelaide reifen, ehe der Sprung nach Europa erfolgt. Die Münchner kommen dabei dem Wunsch von Irankunda entgegen.

„Nichts überstürzen“

Der frischgebackene australische A-Nationalspieler betonte zuletzt, sich bei seiner Entwicklung Zeit lassen zu wollen: „Ich werde es nicht überstürzen, nur weil es um Europa geht. Es geht um meine Karriere. Es gab schon viele australische Spieler, die den falschen Schritt gemacht haben und denen es nicht so gut ergangen ist.“ Das technisch versierte Kraftpaket brauche „vielleicht drei oder vier Saisons“, bis er reif für einen Transfer in die großen Ligen sei.

Irankunda erobert derzeit die australische A-League im Sturm. In seiner zweiten Saison als Profi ist der Teenager trotz überschaubarer Einsatzzeiten im Schnitt alle 69 Minuten an einem Treffer beteiligt. Insgesamt stehen für den explosiven Außenbahnspieler fünf Tore und zwei Assists in 19 Teilzeiteinsätzen zu Buche. Mit seinen Anlagen und dem schier unendlichen Potenzial gilt der Youngster als aufregendstes Talent der A-League-Geschichte.