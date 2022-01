Ablösefrei: Augsburg schnappt sich Bauer

Die Kaderplaner des FC Augsburg müssen dieser Tage nicht allzu weit reisen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Fuggerstädter Maximilian Bauer von der SpVgg Greuther Fürth ins Visier genommen. In Augsburg plant man, den 21-Jährigen im Sommer ablösefrei zu verpflichten und mit einem Fünfjahresvertrag auszustatten.

Den Informationen des ‚kicker‘ zufolge befinden sich Klub und Spieler bereits in finalen Verhandlungen, der Wechsel könnte dementsprechend zeitnah verkündet werden. In Augsburg würde Bauer dann ab der kommenden Spielzeit dabei helfen, die mit 35 Gegentoren in 20 Bundesliga-Partien aktuell mehr als anfällige Abwehrreihe zu stabilisieren.

Bei den Kleeblättern kommt das Eigengewächs, das bereits seit 2014 für den Klub aufläuft, in dieser Saison auf 17 Einsätze in der Bundesliga. Bauer verlor zuletzt aber seinen Stammplatz an Sebastian Griesbeck (31). Insgesamt bestritt der vierfache deutsche U21-Nationalspieler für die Fürther bisher 66 Spiele im Profibereich.