Medien: Fünf Frankfurter vor dem Absprung

Nach dem Verpassen der Champions League droht Eintracht Frankfurt womöglich ein mittelgroßer Umbruch. Die ‚Bild‘ nennt fünf Spieler, „die so gut wie sicher weg“. Jetro Willems (27) soll vor einer Rückkehr zu Leihklub Newcastle United stehen. Sein Vertrag am Main läuft aus.

Innenverteidiger Evan N’Dicka (21), mit dem die Eintracht eigentlich verlängern wollte, befinde sich bei Tottenham Hotspur weit oben auf der Wunschliste. Der FC Arsenal beschäftigt sich dem Vernehmen nach ebenfalls mit N’Dicka.

Die Spurs haben derweil auch ein Auge auf Daichi Kamada (24) geworfen. Am Spielmacher bekunden zudem der FC Watford und der FC Sevilla Interesse. Frankfurt fordert 30 Millionen Euro. Kamada betonte zuletzt: „In der heutigen Fußball-Welt kann niemand sagen, was in der Zukunft passiert.“

Kostic will weg

Ein Thema in der Serie A ist Filip Kostic (28). Italiens Meister Inter Mailand ist am Linksaußen dran. „Kommt […] ein Top-Klub, wird er […] sofort zusagen“, berichtet die ‚Bild‘. Frankfurt würde Kostic (Vertrag bis 2023) keine Steine in den Weg legen, wenn die Ablöse stimmt.

Eine ähnliche Vereinbarung soll es mit Top-Torjäger André Silva (25) geben, 30 bis 40 Millionen Euro werden für den portugiesischen Mittelstürmer gehandelt. 38 Scorerpunkte (28 Tore, zehn Assists) in 33 Pflichtspielen haben Silva einen Eintrag in die Notizbücher fast aller Topklubs verschafft.