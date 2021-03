Eintracht: Neue Veträge für Abwehr-Duo geplant

Martin Hinteregger und Evan N’Dicka winken neue Verträge bei Eintracht Frankfurt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Hessen ihre Bemühungen bei den beiden Abwehrspielern bezüglich eines neuen Kontrakts in den kommenden Wochen forcieren.

Bei Abwehrchef Hinteregger liegt dem Boulevardblatt zufolge der Fokus vor allem auf die Verbesserung der Bezüge. Da der 28-jährige Österreicher noch bis 2024 gebunden ist, nimmt der finanzielle Aspekt hinsichtlich einer vorzeitigen Verlängerung die größere Rolle ein.

Ausstiegsklausel für N‘Dicka

Anders sieht es dagegen bei Hintereggers Konterpart N’Dicka aus. Der 21-Jährige hat sich mit guten Leistungen in den Fokus größerer Klubs gespielt. Vor allem aus England besteht Interesse am Abwehrtalent, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Southampton wurden zuletzt als Interessenten genannt.

Das bis 2023 datierte Arbeitspapier des Franzosen soll langfristig ausgeweitet werden. Neben einer Gehaltserhöhung winke N’Dicka in seinem neuen Kontrakt auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Potenzielle Interessenten müssten also künftig etwas tiefer in die Tasche greifen.