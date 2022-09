Wolfsburgs Vranckx nach Mailand

Der VfL Wolfsburg lässt Aster Vranckx ziehen. Fortan schnürt der 19-jährige Belgier für den AC Mailand die Schuhe. Die Italiener leihen den Mittelfeldspieler mitsamt Kaufoption in Höhe von 13,5 Millionen Euro für eine Saison aus. Laut der offiziellen Website der Serie A ist der Transfer fix.

Vranckx war im Sommer 2021 für acht Millionen Euro von seinem Jugendklub KV Mechelen zum VfL in die Bundesliga gewechselt. In seiner ersten Saison in Wolfsburg bestritt der belgische U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 28 Pflichtspiele.

In der Bundesliga schwanden Vranckx‘ Spielanteile jedoch sukzessive. In der neuen Saison unter Niko Kovac kam der Youngster nur zu mageren sieben Einsatzminuten.