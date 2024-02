Paukenschlag: Tuchel verlässt Bayern im Sommer

Der FC Bayern und Thomas Tuchel gehen am Saisonende getrennte Wege. Das vermeldet ‚Sky‘ am heutigen Mittwoch. Die Entscheidung sei nach „guten und fairen Diskussionen“ zwischen Verein und Trainer gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die offizielle Verkündung soll laut ‚Sky‘ zeitnah erfolgen. Auch die ‚Bild‘ bestätigt, dass es im Sommer zur Trennung kommen wird. Tuchels Vertrag läuft noch bis 2025.

Lese-Tipp

„Neuausrichtung mit neuem Trainer“: Bayern bestätigt Tuchel-Aus

Wer wird Nachfolger?

Hinter den Kulissen schaut man sich an der Säbener Straße schon jetzt nach möglichen Nachfolgern um – sieben Kandidaten werden in den Medien bereits gehandelt. Wunschlösung für die Tuchel-Nachfolge ist Bayer Leverkusens Xabi Alonso, der allerdings auch bei seinem anderen Ex-Verein FC Liverpool ganz oben auf der Liste steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel hatte bei Bayern Ende März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann übernommen und in letzter Minute die Meisterschaft nach München geholt. In dieser Saison beträgt der Abstand auf Tabellenführer Leverkusen schon acht Punkte, am Sonntag verlor man mit 2:3 beim VfL Bochum.

In der Champions League steht der Rekordmeister nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom ebenfalls mit dem Rücken zur Wand. Im DFB-Pokal schieden die Münchner bereits in der zweiten Runde gegen den 1. FC Saarbrücken aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel im Sommer weg – die richtige Entscheidung? Ja, es passt einfach nicht Nein, es hätte noch funktioniert Nein, er sollte sofort gehen

Update (10:45 Uhr): Der FC Bayern hat das Tuchel-Aus zur nächsten Saison offiziell bestätigt.

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sagt: „Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Klub ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel erklärt: „Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben.“