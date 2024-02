„Neuausrichtung mit neuem Trainer“: Bayern bestätigt Tuchel-Aus

In der kommenden Saison wird ein neuer Cheftrainer beim FC Bayern an der Seitenlinie stehen. Wie der Rekordmeister verkündet, verlässt Thomas Tuchel seinen Posten im Sommer und wird seinen bis 2025 datierten Kontrakt nicht vollständig erfüllen.

Seit März 2023 steht Tuchel bei den Bayern in Lohn und Brot. Nun endet die Zusammenarbeit ein Jahr früher als geplant. In den vergangenen Wochen kamen bereits zahlreiche Gerüchte über potenzielle Nachfolger auf. Wer auf Tuchel folgt, ist noch nicht klar.

Paukenschlag: Tuchel verlässt Bayern im Sommer

Bayerns Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sagt: „Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Klub ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen.“

Dreesen betont: „Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden.“

Tuchel erklärt: „Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben.“