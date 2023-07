Fulham-Coach Silva lehnt 46 Millionen ab

Marco Silva hält dem FC Fulham allem Anschein nach die Treue. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ hat der portugiesische Übungsleiter die lukrative Offerte des saudi-arabischen Erstligisten Al Ahli abgelehnt. 23 Millionen Euro hätte Silva pro Jahr in der Wüste verdienen können.

Offenbar hat selbst diese Summe – insgesamt 46 Millionen Euro in zwei Jahren – den Cottagers-Coach nicht überzeugen können. Nach Lage der Dinge wird Silva auch in der kommenden Saison in der Premier League an der Seitenlinie stehen.

