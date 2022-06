Halstenberg verlängert in Leipzig

RB Leipzig hat das nächste Puzzle-Teil zum Kader für die Saison 2022/23 hinzugefügt: Marcel Halstenberg wird den Sachsen treu bleiben. Der Nationalspieler verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2024. Eine ablösefreier Abgang ist damit vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 30-jährige Linksverteidiger ist glücklich über die Einigung: „Ich bin sehr glücklich, dass meine sportliche Zukunft nun geklärt ist und diese weiterhin in Leipzig liegt. Die Stadt und der Verein sind meine zweite Heimat.“

Vor einem Jahr sah es noch so aus, als würde Halstenberg seine Zelte in Leipzig abbrechen. Der Linksfuß wollte zum damaligen Zeitpunkt zu Borussia Dortmund wechseln. Der Transfer platzte aber verletzungsbedingt und so blieb Halstenberg bei RB. Einen zweiten Anlauf unternahm der BVB nun nicht.