Schalke bestätigt Terodde-Verlängerung

Simon Terodde bleibt dem FC Schalke nach dem Abstieg in die zweite Liga erhalten. Das verkündete Königsblau am Freitagmorgen offiziell. Terodde unterschreibt für eine weitere Saison bei S04. Anfang April hatte der Verein noch bekanntgegeben, man werde sich mit Vertragsablauf Ende Juni trennen. Terodde erzielte in abgelaufenen Spielzeit fünf Tore. In der Vorsaison hatte der 35-jährige Stürmer die Schalker mit 30 Treffern zum Aufstieg geschossen.

Terodde erklärt: „Ich war mir absolut sicher, dass wir den Klassenerhalt in der Bundesliga gemeinsam schaffen werden. Daher stand vor ein paar Wochen für mich fest, dass mein Weg auf Schalke enden wird. Deshalb habe ich damals den Verantwortlichen meine entsprechende Entscheidung mitgeteilt. Der Abstieg hat für mich dann alles verändert.“

