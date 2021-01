Neuer BVB-Vertrag: Hitz zögert

Bei Borussia Dortmund lässt die Vertragsverlängerung von Ersatzkeeper Marwin Hitz auf sich warten. Nach einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zögert der Schweizer Torhüter, die bereits im Dezember begonnenen Gespräche mit seiner Zusage zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Klar ist: Hitz muss sich in einem Alter von 33 Jahren Gedanken machen, ob ihm die Rolle als Nummer zwei in Dortmund genügt, oder er noch einmal ein anderes Kapitel seiner Karriere aufschlagen will. Vor zweieinhalb Jahren war der Eidgenosse vom FC Augsburg zum BVB gewechselt und reiht sich seitdem hinter Landsmann Roman Bürki (30) ein.